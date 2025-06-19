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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات.. كلية هندسة حلوان منارة علمية تقدم برامج دولية تنافسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

تُعد كلية الهندسة بجامعة حلوان واحدة من أعرق الكليات الهندسية في مصر والوطن العربي حيث بدأت نواتها عام 1959 حينما قدّمت حكومة ألمانيا الغربية مبادرة لتعزيز التعاون الثقافي والتقني مع مصر وتم الاتفاق رسميًا عام 1960 على تأسيس معهد عالٍ للهندسة بحلوان باسم معهد القاهرة العالي للتكنولوجيا ليكون نواة لإعداد مهندسين تطبيقيين مزودين بالمعرفة العملية والتقنية الحديثة.

بدأت الدراسة في المعهد عام 1963 بعد تجهيز الورش والمعامل بأحدث المعدات الألمانية وعقب تأسيس جامعة حلوان عام 1975 تم دمج المعهد ليصبح كلية الهندسة والتكنولوجيا ثم تغير اسمها إلى كلية الهندسة بحلوان عام 1996 لتواصل أداء رسالتها في إعداد خريجين متميزين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

تقدم الكلية برامج أكاديمية متقدمة تعتمد على المعايير العالمية وتجمع بين التعليم النظري والتطبيقي وتضم الكلية خمسة أقسام علمية رئيسية وهي هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والآلات الكهربائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الحيوية الطبية وهندسة الحاسبات والنظم.

وتقدم الكلية برامج دراسية على مستوى البكالوريوس منها برامج متميزة بنظام الساعات المعتمدة مثل برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع جامعة يونينتونو الإيطالية حيث يحصل الطالب على شهادتين إحداهما من جامعة يونينتونو المعتمدة أوروبيًا بالإضافة إلى شهادة جامعة حلوان وكذلك برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربائية.

وأيضا تشمل الكلية برامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة القوى والآلات الكهربائية وهندسة الإنتاج والهندسة الصناعية وهندسة الميكاترونيات والهندسة الحيوية الطبية وهندسة الحاسبات والنظم.

وتقدم الكلية كذلك برامج دراسات عليا متعددة بنظام الساعات المعتمدة تشمل دبلوم الدراسات العليا ودرجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من التخصصات الدقيقة مثل هندسة الإلكترونيات وهندسة الجهد العالي وهندسة الطاقة المتجددة وهندسة التحكم وهندسة البيئة وغيرها من المجالات الحديثة التي تخدم أهداف التنمية المستدامة.

وتسعى الكلية عبر رؤيتها إلى تطوير مستمر في منظومة التعليم الهندسي والبحث العلمي من أجل إنتاج واستثمار المعرفة بما يتواكب مع تطورات العصر بينما تهدف رسالتها إلى تخريج كوادر هندسية قادرة على الريادة والإبداع من خلال منظومة تعليمية ذكية وخدمات بحثية متطورة ومشاركة مجتمعية فاعلة.

وتعمل الكلية من خلال استراتيجيتها على تطوير البنية التحتية الرقمية والتعليم الذكي وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية إلى جانب الارتقاء بكفاءة الأداء الإداري والمالي بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.

كلية الهندسة بحلوان بجامعة حلوان جامعة حلوان كلية الهندسة بحلوان

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