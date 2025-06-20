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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اختبارات القدرات لـ 5 كليات فقط في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تطبيق قواعد تنسيق العام الماضي لقبول لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025.

ويستعرض موقع صدي البلد، مراحل تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة 2025 المصرية وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي:

* اختبارات القدرات تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة و يحدد موعد انطلاقها الأعلى للجامعات في إجتماعه المقبل

* اول مراحل اختبارات القدرات 2025 تكون لطلاب الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية

* تستمر اختبارات القدرات حوالي 15 يوما من فتح باب التسجيل لها

* اختبارات القدرات تكون لـ5 كليات وهي الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، كليات علوم الرياضة.

*إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، وتشمل تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، تناسب الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

* اختبارات علوم الرياضة تنقسم لمسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية

*استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

*ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق

* في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

* ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات و الحصول على لائق شرط النجاح

* اجتياز اختبارات القدرات بجانب تحقيق الحد الأدني للالتحاق بالكليات المخصص لها اختبارات

* تحديد موعد اختبارات طلاب الشهادات المعادلة و الفنية كلا في موعد تنسيقه

* اعتماد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

* إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي

* إعفاء خريجي مدارس المتفوقين من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد اجتياز الفرقة الأولى

* استمرار صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر

* تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

* تحديد الأعداد المقبولة في كليات التكنولوجيا والتعليم والتمريض والجامعات التكنولوجية وفقًا لنسبة متغيرة لطلاب الشهادات الفنية

* تنسيق الجامعات الحكومة لطلاب الثانوية العامة يكون 3 مراحل مختلفة بشرائح مجاميع مختلفة و تنطلق بعد اعلان نتيجة الثانوية الثانوية العامة 2025

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت وزير التعليم العالي والبحث العلمي قواعد تنسيق العام الماضي طلاب الثانوية طلاب الثانوية العامة الجامعات الحكومية موقع صدي البلد تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة 2025 وزارة التعليم العالي و البحث العلم التعليم العالي

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