مصر للطيران تبدأ تسلم صفقة 18 طائرة بوينج ماكس مطلع 2026

بحث الطيار أحمد عادل رئيس الناقل الوطني مصر للطيران، مع مسئولي شركة Boeing العالمية، أخر مستجدات التعاون بينهما والجدول الزمني حول تسليم صفقة عدد 18 طائرة من طراز بوينج B737-800 ماكس تتسلمها الناقل الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها رئيس مصر للطيران، خلال معرض باريس الجوي للطيران.

ناقش رئيس مصر للطيران مع مسئولي بوينج العالمية، التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بتسليم الطائرات، وتطرقا إلى موعد بدء تسليم الصفقة التي وقعت عليها مصر للطيران بنظام التأجير، وخلص الاجتماع إلى أنه المقرر أن تبدأ مصر للطيران في تسلم أولى هذه الطائرات بداية عام 2026.

في نفس السياق من المشاركة في معرض باريس الجوي، زار وفد مصر للطيران جناح شركة Flight Safety المتخصصة في أجهزة الطيران التمثيلى، وخلال الزيارة تم استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال تكنولوجيا الطيران التمثيلى، كما بحث الطيار أحمد عادل مع مسؤلي الشركة إمكانية تزويد مصر للطيران بأجهزة طيران تمثيلي (Full Flight Simulators) خاصة بالطائرات الجديدة التي تعتزم الشركة استلامها، من طرازات A350 و B737 Max ووفقًا لرؤية مصر للطيران، وتم كذلك طلب عروض فنية لأجهزة طيران تمثيلى خاصة بطائرات A320neo، لدراستها في إطار خطة الشركة المستقبلية لتحديث وتوسيع قدراتها التدريبية.