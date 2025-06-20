قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يستهدف المقر الرئيسي لمنظمة الأبحاث النووية الإيرانية
آداب دخول المسجد يوم الجمعة وأهم السنن فيه
أسيوط.. تسليم دفعة من معدات برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم الثروة الحيوانية
لإجلاء مواطنيها.. أستراليا تعلن نشر عسكريين وطائرات في الشرق الأوسط
حالات جديدة لإخلاء الشقق و3 تصنيفات لقيمة الزيادة بتعديلات قانون الإيجار
وزير الخارجية: يجب استنفاد جميع المسارات بشأن البرنامج النووي الإيراني
150 مليون جنيه.. الأهلي يفرط في مكاسب تاريخية بكأس العالم للأندية
قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
قائد الحرس الثوري في جنوب طهران: دمرنا مسيرتين بمنطقة مصفاة طهران الليلة الماضية
كواليس سقوط المتهم بالتحرش بـ السيدات في أتوبيس الطالبية
البرلمان الإيراني: إذا دخلت واشنطن ساحة المعركة فإن النتيجة مفاجأة
عراقجي: طهران ليست مستعدة للتفاوض طالما الهجمات الإسرائيلية مستمرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تبدأ تسلم صفقة 18 طائرة بوينج ماكس مطلع 2026

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

بحث الطيار أحمد عادل رئيس الناقل الوطني مصر للطيران، مع مسئولي شركة Boeing العالمية، أخر مستجدات التعاون بينهما والجدول الزمني حول تسليم صفقة عدد 18 طائرة من طراز بوينج B737-800 ماكس تتسلمها الناقل الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماعات مكثفة عقدها رئيس مصر للطيران، خلال معرض باريس الجوي للطيران.

ناقش رئيس مصر للطيران مع مسئولي بوينج العالمية، التفاصيل الفنية واللوجستية المتعلقة بتسليم الطائرات، وتطرقا إلى موعد بدء تسليم الصفقة التي وقعت عليها مصر للطيران بنظام التأجير، وخلص الاجتماع إلى أنه المقرر أن تبدأ مصر للطيران في تسلم أولى هذه الطائرات بداية عام 2026.

في نفس السياق من المشاركة في معرض باريس الجوي، زار وفد مصر للطيران جناح شركة Flight Safety المتخصصة في أجهزة الطيران التمثيلى، وخلال الزيارة تم استعراض أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجال تكنولوجيا الطيران التمثيلى، كما بحث الطيار أحمد عادل مع مسؤلي الشركة إمكانية تزويد مصر للطيران بأجهزة طيران تمثيلي (Full Flight Simulators) خاصة بالطائرات الجديدة التي تعتزم الشركة استلامها، من طرازات A350  و B737 Max  ووفقًا لرؤية مصر للطيران، وتم كذلك طلب عروض فنية لأجهزة طيران تمثيلى خاصة بطائرات A320neo، لدراستها في إطار خطة الشركة المستقبلية لتحديث وتوسيع قدراتها التدريبية.

مصر للطيران Boeing معرض باريس الجوي بوينج العالمية بوينج B737 800 ماكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب إلى 10200 جنيه لهذه الدرجة بدءا من يوليو

زيادة المرتبات رسميًا.. الحكومة ترفع الرواتب لـ10200 جنيه لهذه الدرجة بدءًا من يوليو

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق في الهرم وفيصل لمدة 6 ساعات

الاهلي

بعد الخسارة أمام بالميراس .. فرص الأهلي للصعود من مرحلة المجموعات

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

مصطفي شلبي

مال مصطفى شلبي؟ خبر غير متوقع عن اللاعب في الزمالك

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

الإمارات - علم

وزارة جديدة للتجارة الخارجية.. محمد بن راشد يعلن بعض التغييرات في حكومة الإمارات

المتحدث باسم الكرملين

الكرملين يحذر من استخدام أمريكا لأسلحة نووية تكتيكية في إيران

ارشيفي

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 6 أشخاص نتيجة الضربة الإيرانية في بئر السبع

بالصور

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

أمريكا السبب.. استدعاء 260 ألف سيارة هوندا لعيب خطير في الفرامل

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد