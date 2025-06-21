تنسيق الجامعات 2025 .. موعد اختبارات القدرات والتفاصيل الكاملة

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استمرار تطبيق قواعد تنسيق العام الماضي لقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025.

وبحسب وزارة التعليم العالي، فإن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة ستبدأ فور انتهاء الامتحانات، على أن يتم تحديد الموعد الدقيق من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه المقبل.

اختبارات القدرات 2025.. ما تحتاج معرفته:

تبدأ اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، وتستمر لمدة 15 يومًا من تاريخ فتح باب التسجيل.

تشمل الاختبارات الكليات التالية: الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، وكليات التربية الرياضية.

يشترط اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للالتحاق بالكليات المذكورة، إلى جانب تحقيق الحد الأدنى للقبول بها.

في كليات التربية النوعية، يُشترط اجتياز اختبار داخلي بعد الترشيح من خلال مكتب التنسيق، وفي حال عدم اجتيازه يتم تحويل الطالب إلى قسم آخر داخل الكلية.

اختبارات كلية التربية الرياضية تشمل مسارين: مسار بدني ومسار مهاري لقياس قدرات الطلاب والطالبات الرياضية.

تم إعداد بنوك أسئلة جديدة للاختبارات، تراعي التوازن وتناسب تطورات العصر والظروف اليومية للطلاب.

تستمر منظومة الدفع الإلكتروني التي أُطلقت العام الماضي، وتتيح أكثر من وسيلة لسداد الرسوم المطلوبة.

اختبارات الشهادات المعادلة والفنية:

سيتم تحديد مواعيد اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة والفنية لاحقًا وفقًا لجداول تنسيق كل شهادة.

مميزات خاصة لخريجي مدارس المتفوقين STEM:

إعفاؤهم من قواعد التوزيع الجغرافي.

إعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد اجتياز الفرقة الأولى.

حصولهم على شهادة رسمية من مكتب التنسيق بمعامل 1.25 تتيح لهم التقديم في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر.

تخصيص نسبة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

تنسيق الجامعات الحكومية:

يُجرى تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب الثانوية العامة على ثلاث مراحل، يتم تحديدها وفقًا لشرائح المجموع، ويبدأ عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا.