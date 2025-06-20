قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين وإيران
توقف مباراة بنفيكا وأوكلاند سيتي لسبب مفاجئ .. تفاصيل
إيران تبث مشاهد انطلاق الصواريخ صباح الجمعة صوب إسرائيل
تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا لنادي الزمالك
ميتروفيتش خارج حسابات الهلال أمام سالزبورج في مونديال الأندية
محلل: لأمريكا سياستان تدعم الأنشطة الإرهابية في الخفاء وتهاجمها بالعلن
وزير خارجية إيران من جنيف: سنواصل الدفاع ولن نتنازل عن قدراتنا
خرجوا من حسابات الفريق | الأهلي يحسم قرارا لهؤلاء اللاعبين في هذا الموعد
بعد 9 ساعات .. انتشال صغيرة حية من أسفل عقار حدائق القبة المنهار
مفيش مقارنة | قشقوش: إيران عندها قوة بشرية ضخمة وإسرائيل لن تستطيع الصمود
رسميا .. ليفربول يعلن تعاقده مع صفقة مدوية
زلزال يضرب إيران قرب منشأة فوردو النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025

اختبارات القدرات 2024
اختبارات القدرات 2024
حسام الفقي

تنسيق الجامعات 2025، أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تطبيق قواعد تنسيق العام الماضي لقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الدراسي الجديد 2025.

ويستعرض موقع صدى البلد، مراحل تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة 2025 المصرية وفقا لتقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:

* اختبارات القدرات تنطلق بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة و يحدد موعد انطلاقها الأعلى للجامعات في إجتماعه المقبل.

* أول مراحل اختبارات القدرات 2025 تكون لطلاب الثانوية العامة المصرية الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية.

* تستمر اختبارات القدرات حوالي 15 يوما من فتح باب التسجيل لها.

* اختبارات القدرات تكون لـ5 كليات وهي الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، كليات علوم الرياضة.

*إعداد بنوك الأسئلة لاختبارات قدرات قطاعات الفنون والتربية الموسيقية، وتشمل تحقيق التوازن، واختيار موضوعات عامة مستمدة من الحياة اليومية، تناسب الموضوعات مع الوقت الحالي والتطورات الحديثة.

* اختبارات علوم الرياضة تنقسم لمسارين (مسار بدني – مسار مهاري)؛ بهدف قياس قدرات الطالب والطالبة الرياضية، وتحقيق المعايير المطلوبة للالتحاق بالكلية.

*استمرار تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تم استحداثها في العام الماضي، والتي تتيح أكثر من آلية للدفع الإلكتروني.

*ضرورة اجتياز الطالب اختبار داخلي بكليات التربية النوعية لشعبتي (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بعد ترشحه للكلية من خلال مكتب التنسيق.

* في حال عدم اجتياز الطالب للاختبار الداخلي، يتم قبوله بأحد الأقسام الأخرى بالكلية، حيث يتم توزيع الطلاب على أقسام وشُعب الكلية عن طريق الكلية مباشرة.

* ضرورة اجتياز الطلاب لاختبارات القدرات و الحصول على لائق شرط النجاح.

* اجتياز اختبارات القدرات بجانب تحقيق الحد الأدني للالتحاق بالكليات المخصص لها اختبارات.

* تحديد موعد اختبارات طلاب الشهادات المعادلة والفنية كل في موعد تنسيقه.

* اعتماد قواعد قبول الطلاب بالجامعات الحكومية والمعاهد العليا بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

* إعفاء خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) من قواعد التوزيع الجغرافي.

* إعفاء خريجي مدارس المتفوقين من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية بعد اجتياز الفرقة الأولى.

* استمرار صدور شهادة رسمية من مكتب التنسيق لطلاب مدارس المتفوقين STEM بالمُعامل 1.25 للتقديم به في الجامعات الخاصة والأهلية والمنح داخل وخارج مصر.

* تخصيص نسبة ثابتة من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

* تحديد الأعداد المقبولة في كليات التكنولوجيا والتعليم والتمريض والجامعات التكنولوجية وفقًا لنسبة متغيرة لطلاب الشهادات الفنية.

* تنسيق الجامعات الحكومة لطلاب الثانوية العامة يكون 3 مراحل مختلفة بشرائح مجاميع مختلفة وتنطلق بعد اعلان نتيجة الثانوية الثانوية العامة 2025.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي مراحل اختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل الجزائر للمشاركة في مؤتمر المجلس الإسلامي الأعلى

حكم من يصدق كلام العرافين

ما حكم من يصدق كلام العرافين؟.. عالم أزهري يحذر

بالصور

لصحة طبيعية | تناول 5 حصص فاكهة وخضار يوميًا يحسّن جودة النوم

أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم
أهمية النظام الغذائي في تحسين جودة النوم

10 أطعمة "سحرية" لتنظيم الأمعاء وتحسين الهضم.. احرص على تناولها

أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم
أطعمة تحسن صحة الأمعاء وتسهل عملية الهضم

في بداية الصيف .. 4 أطعمة تزيد الشعور بالحر يجب تقليلها

أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق
أطعمة شائعة تُزيد حرارة الجسم وتُشعرك بالإرهاق

فاكهة صيفية محبوبة تنظف الكبد وتطرد السموم من الجسم بفعالية مذهلة

لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟
لماذا ينصح الأطباء بتناول البطيخ صيفًا؟

فيديو

محمود عامر

مش تسول.. فنان معروف يشكي قلة الأعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد