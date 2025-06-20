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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل في إسبوع.. 600 منحة مجانية لتدريب الشباب.. ووزيرة عمل صربيا تزور ورش ومعامل مركز تدريب الحجاز

وزارة العمل
وزارة العمل

نشرت وزارة العمل ، اليوم الجمعة "انفوجراف" يوضح نشاط "الوزارة" خلال الأسبوع الماضي.. كان من أبرز أنشطة هذا الأسبوع، استقبال وزير العمل محمد جبران، ميليستا دجور جيفيتش ستامينكوفسكي وزيرة العمل والتوظيف والمحاربين القدماء والشؤون الاجتماعية الصربية، بهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمُدربة ، وتنفيذًا للإتفاقيات ومذكرات التعاون التي شهد توقيعها –في يوليو الماضي -فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ،خاصة في مجال العمل والتوظيف.

كما التقى الوزير جبران مع  المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في مجال تدريب العمالة.. وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتنفيذ مبادرات لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

600 منحة مجانية 

أعلن وزير العمل عن فتح باب التقديم على  600 منحة مجانية للخريجين ،للتدريب داخل مركز تدريب شركة الحفر المصرية، وذلك في المجالات البترولية .

كما أعلن وزير العمل  عن حصول 456 مُتدربًا جديدًا على"دورات مجانية" من معهد  "الساليزيان الايطالي" بفرع الإسكندرية على 23 مهنة يحتاجها سوق العمل …

وخلال هذا الأسبوع أيضا استقبل وزير العمل محمد جبران ،د.رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، لبحث مجالات التعاون القائمة والمشتركة بين الوزارة  والأكاديمية الوطنية للتدريب..وتطرق اللقاء إلى مجموعة من الملفات،و البرامج ذات الاهتمام المشترك ،خاصة  مجالات  التدريب والتأهيل.. وبدعوة من وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي ،شارك وزير العمل في احتفالية بشأن برنامج "مشواري"، للتأكيد على أن "البرامج" يُجسد حرص الدولة المصرية على تنمية المهارات الحياتية للشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فرص عمل بالخارج 

كما شهد هذا الأسبوع استمرار اختبارات المتقدمين على فرص عمل وفرتها الوزارة للشباب بالخارج ، وكذلك استمرار مديريات العمل بالمحافظات في تنفيذ خطط الوزارة خاصة نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعظيم علاقات العمل في مواقع الإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية،كذلك استمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بالتواصل مع العمال والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة …

وزارة العمل حصاد العمل محمد جبران

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