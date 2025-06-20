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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فتح باب القبول بالبرنامج الطبي بجامعة حلوان في تنسيق الجامعات 2025

كلية الطب في تنسيق الجامعات 2025
كلية الطب في تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت كلية الطب جامعة حلوان عن فتح باب القبول بالبرنامج الطبي الخاص  (Helwan Special Medical Program )، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد اللطيف منسق البرنامج ويعتمد البرنامج على نظام النقاط المعتمدة، وبدأ تطبيقه العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.


يستهدف البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة، والمقبولين في كليات الطب الحكومية المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية. وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الترشيح، وصورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر. 


وللمزيد من التفاصيل، يمكن للطلاب التوجه إلى شؤون الطلاب بالكلية من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.
وكذلك يمكن التواصل مع مسئولي البرنامج عن طريق الوسائل الأتية: 
[email protected]
0 11 48180101
https://www.facebook.com/share/1AFsnMDrz2/?mibextid=wwXIfr

البرنامج الطبي الخاص كلية الطب جامعة حلوان

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