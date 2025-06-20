دبروا احتياجاتكم.. انقطاع المياه عن مناطق في دمياط لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن مناطق (الوسطانى - الركابية - كفر الغاب - أم الرزق - جمصة)، وذلك اعتبارا من الساعة 7 صباح يوم غد السبت الموافق 21-6-2025 وحتى الساعة 7 مساء نفس اليوم ولمدة 12 ساعة.

سبب انقطاع المياه

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرا لأعمال استكمال توصيل خزان المياه المرشحة الرئيسي بالمحطة وأعمال الصيانات اللازمة لها.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.