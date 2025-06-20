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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم| الأجواء شديدة الحرارة ونشاط رياح بأغلب الأنحاء

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار الأجواء شديدة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس شهد صباح اليوم، شبورة مائية في ساعة مبكرة كانت كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء.

يشهد الطقس اليوم، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، بسبب نشاط متوقع للرياح تصل سرعته إلى 60كم/س، وارتفاع الموج قد يصل إلى 3 أمتار.

عن حالة البحرين، الأبيض والأحمر، يشهد البحر المتوسط استقرار نسبي في حالة الموج، حيث يكون ما بين الخفيف إلى المعتدل، وارتفاعه لن يصل إلى متران، أما البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الأمواج سوف تلامس المتران.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، بشكل عام وجود نشاط رياح تشهده البلاد، اعتبارا من اليوم الجمعة متوقع أن يستمر حتى الأربعاء المقبل.

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27 درجة
شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 درجة

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

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