تنسيق الجامعات 2025 .. المصروفات والبرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية

تعد جامعة الجلالة الأهلية واحدة من الجامعات الأهلية في مصر، التي أُنشئت ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم العالي، تقع الجامعة في موقع متميز بمنطقة هضبة الجلالة بمدينة عتاقة بمحافظة السويس، وتقدم تجربة تعليمية متكاملة في بيئة جامعية عصرية تواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

الكليات والتخصصات المتاحة في جامعة الجلالة 2025

تضم جامعة الجلالة العديد من الكليات المتميزة التي تشمل تخصصات أكاديمية وعملية، منها:

الكليات الطبية:

كلية الطب البشري

كلية طب الأسنان

كلية الصيدلة (العلوم الصيدلية)

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية العلوم الصحية التطبيقية

الكليات الهندسية والتكنولوجية:

كلية الهندسة

هندسة الحاسوب

كلية علوم الحاسوب

كلية الحاسبات وعلوم البيانات

كلية تكنولوجيا العلوم

الكليات الإدارية والاجتماعية:

كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي

كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية

كليات أخرى:

كلية علوم الغذاء والصناعات الغذائية

كلية العلوم الأساسية

كلية الإنتاج الإعلامي

كلية الفنون والتصميم

مصروفات الدراسة بجامعة الجلالة للعام الدراسي الحالي، وتختلف مصاريف الدراسة كل عام.

طب بشري: 173,000 جنيه.

طب أسنان: 162,000 جنيه.

صيدلة: 121,000 جنيه.

هندسة مدنية: 93,500 جنيه.

علوم الحاسب: 87.380 جنيه.

الفن والتصميم: 40.480 جنيه

العلوم الأساسية والتكنولوجيا الحيوية: 63.960 جنيه

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 56.840 جنيه

تمريض: 54.800 جنيه

العلاج الطبيعي: 120.000 جنيه

العلوم الإدارية: 60.920 جنيه

الإعلام: 65.000 جنيه