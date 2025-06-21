قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو الجزار: كنت أنتظر جلسة التوقيع للأهلي ولكن الأمور توقفت
نشرة الفن| نقل والدة منة شلبي إلى المستشفى.. مهرجان موازين يروج لحفل أغاني العندليب
وفاة الدكتورة نشوى عاطف بعد غيبوبة 3 سنوات والأطباء تبكيها
تنسيق الجامعات 2025 .. المصروفات والبرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية
عمرو الجزار : وقعت للزمالك في فيلا حسين السيد .. والمفاوضات لم تكتمل
رسميًا.. سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 في البنوك
عمرها 12 عاما .. مصالحات الأزهر تنهي خصومة ثأرية في الصعيد | صور
نتنياهو يتخطى ترامب بمهاجمة فوردو النووية الإيرانية قبل انتهاء المهلة الأمريكية
استمرت أكثر من 12 عامًا.. الأزهر ينهي خصومة ثأرية في صعيد مصر
مأساة .. إلغاء مراسم تتويج مولودية الجزائر بلقب الدوري لسبب صادم
خلاف على ارتداء الحذاء | تفاصيل حبس صاحب جراج في قتل عامل بمنشأة ناصر
إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة إسرائيلية سادسة في تبريز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025 .. المصروفات والبرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تعد جامعة الجلالة الأهلية واحدة من الجامعات الأهلية في مصر، التي أُنشئت ضمن المشروع القومي لتطوير التعليم العالي، تقع الجامعة في موقع متميز بمنطقة هضبة الجلالة بمدينة عتاقة بمحافظة السويس، وتقدم تجربة تعليمية متكاملة في بيئة جامعية عصرية تواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات.

الكليات والتخصصات المتاحة في جامعة الجلالة 2025
تضم جامعة الجلالة العديد من الكليات المتميزة التي تشمل تخصصات أكاديمية وعملية، منها:

الكليات الطبية:
كلية الطب البشري
كلية طب الأسنان
كلية الصيدلة (العلوم الصيدلية)
كلية العلاج الطبيعي
كلية التمريض
كلية العلوم الصحية التطبيقية 
الكليات الهندسية والتكنولوجية:
كلية الهندسة
هندسة الحاسوب
كلية علوم الحاسوب
كلية الحاسبات وعلوم البيانات
كلية تكنولوجيا العلوم 
الكليات الإدارية والاجتماعية:
كلية إدارة الأعمال والاقتصاد التطبيقي
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 
كليات أخرى:
كلية علوم الغذاء والصناعات الغذائية 
كلية العلوم الأساسية 
كلية الإنتاج الإعلامي 
كلية الفنون والتصميم 

مصروفات الدراسة بجامعة الجلالة للعام الدراسي الحالي، وتختلف مصاريف الدراسة كل عام.

طب بشري: 173,000 جنيه.
طب أسنان: 162,000 جنيه.
صيدلة: 121,000 جنيه.
هندسة مدنية: 93,500 جنيه.
علوم الحاسب: 87.380 جنيه.
الفن والتصميم: 40.480 جنيه 
العلوم الأساسية والتكنولوجيا الحيوية: 63.960 جنيه 
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 56.840 جنيه 
تمريض: 54.800 جنيه 
العلاج الطبيعي: 120.000 جنيه
العلوم الإدارية: 60.920 جنيه 
الإعلام: 65.000 جنيه 

جامعة الجلالة الأهلية الجامعات الأهلية في مصر التعليم العالي هضبة الجلالة محافظة السويس كلية الطب البشري المشروع القومي لتطوير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل؟

معاش ربات البيوت بدون وظيفة.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

الخطيب

قرار عاجل من إدارة الأهلي حول الإسباني ريبيرو بعد الخسارة من بالميراس فى مونديال الأندية

صورة أرشيفية

حيلة عملتها المتسولة | كشف غموض مقتل طبيب شهير في طنطا

محكمة

المشدد 10 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

بلطجة داخل فيلا.. تفاصيل الاتهامات المتبادلة بين حسام حسن وزوجته

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. طرد مباشر للمستأجرين الرافضين لتنفيذ الإخلاء| تفاصيل

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-6-2025.. كم وصل عيار 21؟

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

500 جنيه.. مفاجآت في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 بعد الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

بالصور.. أبطال مسلسل لام شمسية فى ندوة في المركز الكاثوليكي للسينما

بالصور.. أبطال مسلسل لام شمسية فى ندوة في المركز الكاثوليكي للسينما

ريم البارودي

أحدث ظهور لريم البارودي من العطلة الصيفية

بوستر حفل اغاني عبد الحليم حافظ

بعد بيان أسرته .. مهرجان موازين يروج لحفل أغاني العندليب عبدالحليم حافظ

بالصور

روبي في ليلة استثنائية بافتتاح موازين .. وتعلن عن مفاجأة جديدة

روبي
روبي
روبي

عيد الأب .. ازاى تبسط باباك من غير هدايا

يوم الاب
يوم الاب
يوم الاب

غير متوقع.. طعام شهير يعالج انقطاع الطمث وارتفاع الكوليسترول

الوزن
الوزن
الوزن

عشان البكتيريا والميكروبات.. طريقة تنظيف مبرد المياه

مبرد المياه
مبرد المياه
مبرد المياه

فيديو

بوستر فيلم أحمد وأحمد

غناء هيفاء وهبي وبوسي .. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

ياسمين عز

سحر وملعب مسكون وعاصفة| ياسمين عز تحلل هزيمة الأهلي وتنصح “لازم تبخر الفريق”

لقاء سويدان

مش هعمل فرح | لقاء سويدان بتحب جديد فمن هو حبيبها وعريسها القادم؟

السيارتين

القبض على سائقين استعرضا بسياراتهما بطريق الاسكندرية الزراعى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد