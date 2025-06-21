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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2025.. المصروفات الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية للعام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية المصروفات الدراسية الرسمية لكلياتها المختلفة للعام الجامعي الجديد 2025 - 2026، وذلك في إطار استعداد الجامعة لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب في مختلف التخصصات الأكاديمية.

تعد جامعة المنصورة الأهلية واحدة من الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، والتي تقدم برامج تعليمية حديثة مدعومة ببنية تحتية متطورة، وشراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.

المصروفات الدراسية بكليات جامعة المنصورة الأهلية 2025 - 2026
كلية الطب البشري    150,000
كلية طب الأسنان    130,000
كلية الصيدلة    110,000
كلية الهندسة    75،000
كلية التمريض    60,000
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية    35,000
كلية العلوم الصحية التطبيقية    60,000

مميزات الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية

  • برامج أكاديمية معتمدة تلبي متطلبات سوق العمل.
  • معامل ومراكز بحثية متقدمة
  • هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة.
  • دعم لوجيستي وتقني للطلاب طوال فترة الدراسة.
  • بيئة تعليمية ذكية تدعم الإبداع والتفكير النقدي.
  •  

الكليات المتاحة في جامعة المنصورة الأهلية 2025 

1-كلية الطب البشري

2- كلية طب الأسنان

3-كلية الصيدلة

4- كلية الهندسة

5- كلية التمريض

6- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

7- كلية العلوم الصحية التطبيقية
 

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