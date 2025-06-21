تنسيق الجامعات 2025.. المصروفات الدراسية بجامعة المنصورة الأهلية للعام الدراسي الجديد

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية المصروفات الدراسية الرسمية لكلياتها المختلفة للعام الجامعي الجديد 2025 - 2026، وذلك في إطار استعداد الجامعة لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب في مختلف التخصصات الأكاديمية.

تعد جامعة المنصورة الأهلية واحدة من الجامعات الأهلية الرائدة في مصر، والتي تقدم برامج تعليمية حديثة مدعومة ببنية تحتية متطورة، وشراكات أكاديمية مع جامعات دولية مرموقة، بما يسهم في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي.

المصروفات الدراسية بكليات جامعة المنصورة الأهلية 2025 - 2026

كلية الطب البشري 150,000

كلية طب الأسنان 130,000

كلية الصيدلة 110,000

كلية الهندسة 75،000

كلية التمريض 60,000

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 35,000

كلية العلوم الصحية التطبيقية 60,000

مميزات الدراسة في جامعة المنصورة الأهلية

برامج أكاديمية معتمدة تلبي متطلبات سوق العمل.

معامل ومراكز بحثية متقدمة

هيئة تدريس من ذوي الخبرة والكفاءة.

دعم لوجيستي وتقني للطلاب طوال فترة الدراسة.

بيئة تعليمية ذكية تدعم الإبداع والتفكير النقدي.



الكليات المتاحة في جامعة المنصورة الأهلية 2025

1-كلية الطب البشري

2- كلية طب الأسنان

3-كلية الصيدلة

4- كلية الهندسة

5- كلية التمريض

6- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

7- كلية العلوم الصحية التطبيقية

