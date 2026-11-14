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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

البابا تواضروس في فيديو مصور باحتفالية اليوبيل الذهبي لإيبارشية بورسعيد: الأنبا تادرس أفنى عمره في نشر الخير والسلام والمحبة

الأنبا تادرس.. نصف قرن من خدمة الناس ونشر المحبة
الأنبا تادرس.. نصف قرن من خدمة الناس ونشر المحبة
محمد الغزاوى

شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد ومرور 50 عامًا على سيامة الأنبا تادرس، عرض فيديو مصور لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قدم خلاله التهنئة للأنبا تادرس بهذه المناسبة التاريخية، مشيدًا بمسيرة خدمته الممتدة على مدار نصف قرن، وما قدمه من جهود روحية وإنسانية ووطنية.

الأنبا تادرس.. نصف قرن من خدمة الناس ونشر المحبة

وأكد البابا تواضروس خلال الفيديو المصور أن الأنبا تادرس أفنى عمره في خدمة الناس ونشر الخير والسلام والمحبة، ولم تقتصر محبته واهتمامه على أبناء الكنيسة فقط، بل امتدت لتشمل جميع أبناء بورسعيد، مسلمين ومسيحيين، الذين أصبحوا جميعًا يدينون له بالمحبة والاحترام، بعدما لمسوا عن قرب مواقفه الإنسانية وحرصه الدائم على خدمة الجميع دون تمييز.

بابه مفتوح للجميع.. لا يتوقف عن تفقد الناس ومساعدتهم

وأوضح أن باب الأنبا تادرس كان مفتوحًا أمام كل من يحتاج إليه، حيث حرص على تفقد الناس في منازلهم، والاستماع إلى مشكلاتهم، ومساندتهم والسعي لحل أزماتهم، وكان نموذجًا للخادم الذي لا يعرف الراحة في سبيل أداء رسالته.

وأضاف أن الأنبا تادرس كان يقضي أيامًا طويلة في العمل والخدمة، وقد تمر عليه ثلاثة أو أربعة أيام دون أن ينال قسطًا كافيًا من النوم، متنقلًا من مكان إلى آخر لتفقد أحوال الناس ومساعدتهم ونشر الخير والمحبة بينهم.

محبة تجاوزت حدود بورسعيد ووصلت إلى المصريين داخل وخارج الوطن

وأشار البابا تواضروس إلى أن محبة الأنبا تادرس لم تقتصر على قلوب أبناء بورسعيد، بل امتدت إلى قلوب المصريين داخل مصر وخارجها، وكل من تعامل معه وعرف مواقفه الإنسانية والوطنية، وهو ما جعله يحظى بمكانة خاصة وتقدير كبير لدى كل من عرفه، باعتباره نموذجًا للمحبة والعطاء والانتماء الوطني.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد.. رسالة وطنية وخدمة مجتمعية ممتدة

وتناول البابا تواضروس الدور المجتمعي والوطني الذي قامت به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببورسعيد على مدار تاريخها، والذي لم يقتصر على الجانب الروحي، وإنما امتد إلى خدمة المجتمع من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتقديم أوجه الدعم والرعاية لمختلف الفئات.

وأكد أن هذه الجهود تعكس إيمان الكنيسة برسالتها الإنسانية واعتزازها بالهوية المصرية، وحرصها على المشاركة في بناء المجتمع وخدمة جميع أبناء الوطن، وترسيخ قيم المحبة والتكافل والتلاحم بين المصريين.

جاء ذلك خلال احتفالية مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد باليوبيل الذهبي لتأسيس إيبارشية بورسعيد، ومرور 50 عامًا على سيامة وجلوس الأنبا تادرس مطرانًا لبورسعيد، والتي أُقيمت مساء اليوم بكنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين والشهيدة العفيفة دميانة ببورسعيد، تحت إشراف وتنسيق القمص بولس عدلي، كاهن الكنيسة، وسط حضور واسع من القيادات الكنسية والتنفيذية والشعبية، ومحافظي بورسعيد السابقين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة والكهنة.

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