أسامة كمال: لم أقتنع بعدم امتلاك إيران دفاعًا جويًا

قال الإعلامى أسامة كمال إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تلعب على الجبهات أثناء إدارتها للحرب الايرانية الاسرائيلية.

وأضاف كمال خلال تقديمه لبرنامج مساء دى إم سى على قناة dmc أن ترامب يلوح بإسقاط النظام من ناحية ويرعى هدنة من ناحية أخرى .

وتابع كمال قائلا : لم أقتنع ان إيران ليس لها دفاع جوى رغم أن وظيفتها هى صناعة الصواريخ وبيع مسيرات لأكبر دول العالم .

وأوضح أمريكا على ثقة بأن الهجمات الجوية على إيران دمرت المنشآت النووية الايرانية.

وأكد كمال أن متحدثة البيت الأبيض قالت إن ترامب منفتح على المسار الدبلوماسى لكن اذا اختارت طهران عكس ذلك فالكرة ستكون فى ملعب الشعب الايرانى.