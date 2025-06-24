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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما علاقة 7 أكتوبر بحرب إسرائيل على إيران؟

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

كشف أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، أن إسرائيل لن تلتزم -حتى لو بشكل نسبي- باتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تل أبيب سوف تواصل سياسة الاختراق والاعتيالات في إيران.


وأكد أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، أن تل أبيب لا زالت تستهدف لبنان رغم أن هناك اتفاق برعاية أممية لوقف الحرب بينهما.


وشدد على أن أمريكا تريد القضاء على البرنامج النووي الإيراني من أجل جعل إسرائيل القوة النووية الوحيدة في المنطقة، موضحا أن مجلس الأمن تحول لمسبب للتوترات والصراعات في العالم.


واستطرد  أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية والمتخصص في الأمن الإقليمي والدولي، أن ما حدث فى 7 أكتوبر كان سببا استغلته إسرائيل لتحقيق أهدافها فى المنطقة.


وأشار إلى أن إسرائيل حاليا تستغل الأحداث لإضعاف كل أعدائها في المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه أمريكا تغيير موازين القوة من أجل إسرائيل وقوتها.

أحمد الشحات أستاذ العلوم السياسية الأمن الإقليمي والدولي وقف إطلاق النار مع إيران الإعلامي أحمد موسى

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