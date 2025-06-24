غرفة الشركات السياحية: خسرنا وفودًا لـ سانت كاترين بسبب الحرب على إيران

قال هاني بيتر عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن السياحة هي أول قطاع يتأثر من الحروب وآخر قطاع يتعافى من صدمات الأزمات، موضحا أن مصر لديها خطة شاملة من أجل الموسم السياحي.



وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن شركات السياحة تواصل جهودها للتواجد في جميع المعارض الدولية للترويج للسياحة المصرية، مضيفا أنه تم تأجيل افتتاح المتحف المصري لحين استقرار الأوضاع.

وذكر بيتر، أن السياحة في مصر تأثرت بسبب الأحداث في الشرق الأوسط، معلقا: " خسرنا وفود سياحية لـ سانت كاترين".

وتابع عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: "قناة السويس تأثرت سابقا بسبب الحرب الدائرة في البحر الأحمر، ولدينا سياح وفود من البرازيل وروسيا وفرنسا ودول شرق آسيا".

