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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات قافلة تنموية شاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر

قافلة تنموية شاملة بحلايب وشلاتين
قافلة تنموية شاملة بحلايب وشلاتين
أ ش أ

انطلقت فعاليات القافلة التنموية الشاملة التي تنظمها جامعة الزقازيق إلى حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت 14 نوفمبر، وتستمر حتى 18 نوفمبر، بالتنسيق مع المحافظة.

وتضم القافلة خدمات طبية وبيطرية وتوعوية، إلى جانب تقديم المساعدات للأهالي.

ووجه محافظ البحر الأحمر الدكتور وليد البرقي- بحسب بيان بلمحافظة- الشكر إلى رئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد الدرندلي، على جهود الجامعة ومشاركتها في دعم أهالي جنوب المحافظة من خلال القافلة التنموية الشاملة.

وثمن دور الجامعة وجميع الجامعات المصرية التي تشارك في تنظيم القوافل الطبية والتنموية بالمحافظة وما تقدمة من خدمات علاجية وتخصصية تسهم في الوصول بالخدمة الطبية إلى المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن مدن جنوب المحافظة، وفي مقدمتها حلايب وشلاتين وأبو رماد، تحظى باهتمام بالغ في مختلف المجالات التنموية والخدمية، مع إعطاء أولوية خاصة للقطاع الصحي، والعمل على توفير الرعاية الطبية المتكاملة لأهالي المناطق الحدودية، بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة لهم.

بدوره، أوضح الدكتور إسماعيل العربي مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أن القافلة يشارك فيها نحو 94 من الأطباء والإداريين بجامعة الزقازيق خلال تواجدهم فى مستشفى الشلاتين المركزي بالتوازي مع تنفيذ أعمال الكشف الطبي بالوحدة الصحية بمدينة حلايب و قرية أبو رماد لتقديم الخدمات العلاجية وإجراء الفحوصات وصرف الأدوية.

القافلة التنموية حلايب وشلاتين محافظة البحر الأحمر

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