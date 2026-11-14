مطروح ترفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية للتعامل مع التقلبات الجوية

رفعت محافظة مطروح درجة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية للتعامل مع التقلبات الجوية خاصة سقوط الأمطار والسيول.

وفي هذا الإطار عُقد مؤتمر تنسيقي برئاسة الدكتور حسين السنيني السكرتير العام لمحافظة مطروح، اليوم/السبت/، لمراجعة خطط الاستعداد وآليات التعامل مع الأزمات المحتملة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث والطوارئ.

وتناول المؤتمر استعراض خطط الطوارئ وسيناريوهات التعامل مع الأزمات والكوارث، خاصة مخاطر السيول وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، ومراجعة مدى جاهزية الأجهزة التنفيذية والإمكانات المتاحة، مع التأكيد على سرعة الاستجابة والتدخل الفوري، وحصر المعدات والآليات والموارد البشرية، وتحديد مسؤوليات كل جهة وآليات التنسيق فيما بينها لضمان كفاءة التعامل مع أي طارئ.

وعقب المؤتمر، تم تنفيذ اصطفاف للمعدات والآليات الهندسية وسيارات ومركبات الجهات المعنية، للوقوف على مدى جاهزيتها وصلاحيتها الفنية وكفاءتها التشغيلية، والتأكد من قدرتها على التحرك والتدخل السريع عند وقوع الأزمات، إلى جانب متابعة جاهزية فرق العمل والإمكانات المتاحة بمختلف القطاعات.

كما شمل التدريب العملي تنفيذ عدد من سيناريوهات المحاكاة للأزمات والمواقف الطارئة، لاختبار سرعة استجابة الجهات المعنية، وكفاءة خطط الانتشار والتعامل مع الأحداث، ومدى التنسيق والتكامل فيما بينها، وتحديد أوجه القصور والعمل على تلافيها.

وأكدت المحافظة استمرار المتابعة الدورية لرفع كفاءة منظومة الاستعداد والطوارئ، وتعزيز التنسيق بين غرف العمليات ومركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يضمن سرعة التعامل مع الأزمات والحد من آثارها والحفاظ على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع درجة الاستعداد بكافة المحافظات، وتعزيز منظومة إدارة الأزمات والكوارث، وضمان الجاهزية للتعامل مع مختلف الطوارئ.