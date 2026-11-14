نواف سلام يدعو إلى قرار أممي جديد يضمن استمرار الوجود الدولي في الجنوب

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ضرورة تفادي أي فراغ دولي في الجنوب بعد انتهاء مهام قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشدداً على حاجة لبنان إلى استمرار وجود دولي بتفويض من مجلس الأمن، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار ودعم تنفيذ القرار 1701.

جاء ذلك خلال استقبال سلام نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ووزير الصحة العامة ركان ناصر الدين.

وأكد سلام انفتاح لبنان على التشاور مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة للتوصل إلى قرار جديد يضمن استمرار الدور الدولي في الجنوب، مع التشديد على احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ووجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة حتى الحدود الدولية المعترف بها، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية.

وتناول اللقاء أيضاً سبل تعزيز التعاون بين لبنان والأمم المتحدة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، ولا سيما دعم البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي التي تنفذها وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى توسيع برامج التوعية حول الصحة النفسية في المدارس.