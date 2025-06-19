شريف عامر: لا يستطيع أحد التنبؤ بمدة نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية

قال الإعلامي شريف عامر، عدم قدرة أحد التنبؤ بمدة نهاية الحرب الايرانية الاسرائيلية مع دخولها اليوم السابع، معقبا: "عندما تبدأ الحروب لا أحد يعلم أين تصل وأين تنتهي ولغاية النهاردة الصبح الاتجاهات كلها والتوقعات كلها أن في تدخل امريكي ما بين ساعة واخرى".

وأضاف شريف عامر، خلال تعليق ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أننا أمس استبعدنا التدخل الامريكي لأن الآلة العسكرية الامريكية إذا تحركت حال احتياجها طائرة مثلا تدفع بـ20 طائرة، موضحا: "هذه طريقة امريكا في القوى القتالية والنارية وهذه طريقتها في التدخلات العسكرية لحد ما تجهز العتاد العسكري حتى تعلن بدء مشاركتها".

ترامب أجل قرار تدخله لصالح اسرائيل

وتابع: "ترامب أجل قرار تدخله لصالح اسرائيل ضد إيران لمدة اسبوعين من الان ومنعرفش الحرب هتخلص امتى، ومحدش عنده قياس للأثر الاقتصادي لو الحرب استمرت اسبوع واثنين وثلاثة غير معلوم حتى الان وعايزين نفهم الاثر الاقتصادي على منطقتنا ومصر تحديدا".