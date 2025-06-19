حزب الله عن الصراع الإسرائيلي الإيرانى: لن نقف على الحياد

كشف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، موقف الحزب من الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل.

وحسب ما ورد في نبأ عاجل لقناة العربية فأن نعيم قاسم أكد أن الحزب لن يقف على الحياد وسيدعم إيران وسيتصرف بما نراه مناسبا.

المفاعل النووي الإيراني IR-40

وذكرت وسائل إعلام روسية أن المفاعل النووي الإيراني IR-40 القريب من مدينة أراك تعرض اليوم، الخميس، لغارات جوية إسرائيلية، حيث جاء ذلك بعد ساعات فقط من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة الفارسية، يدعو فيه السكان لإخلاء المنطقة المحيطة بالمنشأة.

وذكرت مصادر مُطلعة أن الهجوم استهدف تحديدا منشأة الماء الثقيل في أراك، وهي منشأة حيوية ضمن البرنامج النووي الإيراني.

ويقع مفاعل "أراك" للماء الثقيل على بعد 250 كيلومترا جنوب غربي طهران.