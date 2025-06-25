شريف عامر: الاستخبارات الأمريكية لم تتأكد من تدمير المنشآت النووية الإيرانية

أكد الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، أن هناك تصريحات أمريكية رسمية صادرة عن الإدارة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب تؤكد أنه تم تدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، وتحديدًا موقع فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإدارة الأمريكية تؤكد أن الضربات الأمريكية على طهران انتهت، وأنها دمرت المنشآت النووية، مشيرًا إلى أن بعض وسائل الإعلام الأمريكية نشرت تقارير تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا يمكنها التأكيد على تدمير المنشآت النووية الإيرانية.

وأوضح شريف عامر، أن العالم ما زال يبحث عن إجابات للبيانات التي تصدر عن الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن ترامب قال اليوم إنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاق مع إيران، وصرّح أيضًا أنه يمكن ضرب إيران حال وجود بوادر لإعادة تشغيل البرنامج النووي الإيراني.

وأشار الإعلامي شريف عامر، إلى أن هناك موجة احتجاجات من داخل قاعدة مؤيديه وحزبه، وهو ما يدفعه إلى الدفاع عن نفسه من خلال تصريحاته الأخيرة.