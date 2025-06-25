ضياء رشوان: حرب إيران وإسرائيل أول مواجهة نظامية بالمنطقة منذ 22 عامًا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان إن الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران تمثل تطورًا غير مسبوق في مشهد الصراعات الإقليمية، مؤكدًا أنها أول حرب نظامية بين دولتين في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.

وأوضح رشوان، خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، على قناة "إكسترا نيوز"، أن "منطقة الشرق الأوسط – التي تبدأ من مصر وتشمل المشرق العربي ودول الخليج، إضافة إلى إيران وتركيا وإسرائيل – تُعد من أكثر المناطق حساسية في العالم، سواء من حيث موقعها الجغرافي أو ثرواتها الطبيعية".

وأشار إلى أن هذه المنطقة، التي يقطنها ما بين 300 إلى 350 مليون نسمة، تضم ممرات استراتيجية مثل قناة السويس في مصر، وتشكل جسورًا بين قارات العالم، فمصر بين آسيا وأفريقيا، وتركيا بين آسيا وأوروبا، وإيران ترتبط بحدود مباشرة مع سبع دول ودولتين إضافيتين عبر البحر.

وتابع رشوان: "آخر حرب نظامية شهدتها المنطقة كانت الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003، حيث واجه جيشٌ نظامي قوات غازية في معركة دولة أمام دولة"، مضيفًا أن منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، اقتصرت المواجهات في المنطقة على حروب غير نظامية، تمثّلت في صراعات بين دول وجماعات مسلحة مثل "داعش" و"القاعدة"، أو فصائل مقاومة كحزب الله في حرب 2006، أو الفصائل الفلسطينية في غزة، معتبرًا أن هذه المواجهات كانت غير متكافئة وليست بين جيوش نظامية.

واختتم بالقول إن "المشهد تغيّر فجأة بعد مرور 22 عامًا، لتجد المنطقة نفسها أمام حرب نظامية مفتوحة بين إيران وإسرائيل، رغم أنهما دولتان غير متجاورتين جغرافيًا، وهو ما يضيف بعدًا غير مسبوق على مستوى الشكل والمضمون لهذه المواجهة".