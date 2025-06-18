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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شريف عامر: إسرائيل تورط ترامب و الإدارة الأمريكية في حرب جديدة بالشرق الأوسط

شريف عامر
شريف عامر
علي مكي

قال الإعلامي شريف عامر، إن تطورات الأوضاع في المنطقة، باتت تتجه نحو مزيد من التصعيد، موضحا أن ما كان ينظر إليه في السابق على أنه “هواجس”؛ أصبح اليوم واقعا متسارعا وخطيرا.

وشدد، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، على أن مشهد اليوم، رغم اختلافه، لا يبتعد كثيرًا عن مشاهد عاشها العراق سابقًا في مراحل حرجة.

وأضاف شريف عامر، أن احتمال دخول الولايات المتحدة الأمريكية كطرف مباشر في المواجهة بين إيران وإسرائيل لا يزال قائمًا.

وأشار إلى أن اليوم شهد سيلًا من التصريحات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المرشد الإيراني علي خامنئي، مضيفا: "رجل عجوز سبق وتعرض لمحاولة اغتيال في عام 1981، ويحكم من خلال نظام غير تقليدي في طبيعته وتركيبته".

وأوضح شريف عامر، أن الساعات المقبلة قد تشهد تصعيدًا ثنائيًا مباشرًا، يتمثل في استمرار الضربات الإسرائيلية والقصف الصاروخي الإيراني، في مشهد بات مفتوحًا على كل الاحتمالات.

وأكد أن المعارضة الحالية لترامب لا تأتي من الحزب الديمقراطي؛ بل من داخل الحزب الجمهوري نفسه، في وقت يرى فيه كثيرون أن الداخل الإسرائيلي يعارض تورط ترامب أو الإدارة الأمريكية في حرب جديدة بالشرق الأوسط.

شريف عامر ايران اسرائيل ترامب

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