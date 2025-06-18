هبة القدسي: أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران يحمل مخاطر كبيرة

أكدت هبة القدسي، مدير مكتب "الشرق الأوسط" في الولايات المتحدة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل مع الملف الإيراني باستخدام كافة أوراق الضغط المتاحة، دون استبعاد أي منها، مشيرة إلى أن أي تحرك عسكري أمريكي ضد إيران يحمل مخاطر كبيرة، خاصة مع وجود رغبة في التمهل وانتظار مزيد من الاستعدادات.

وأوضحت هبه القدسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن أسباب هذا التريث تعود إلى الحاجة لحشد عسكري أكبر للقوات الأمريكية على مختلف المستويات، مع اتخاذ خطوات لحماية المصالح والقواعد والجنود الأميركيين في الخليج، وخاصة في قواعد الكويت وقطر والإمارات .

وتابعت القدسي قائلة : أن هناك تحشيدًا واسعًا للطائرات والقطع البحرية، واستعدادات عسكرية تجري على أعلى مستوى، في ظل ترقب لتحرك إسرائيلي أكثر دقة قد يستهدف المواقع النووية الإيرانية.