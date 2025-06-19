شريف عامر: صواريخ إيران أصبحت أكثر دقة في إصابة اسرائيل

قال الاعلامي شريف عامر، إن الحرب الايرانية الاسرائيلية شهدت تحول على مستوى الشكل والموضوع بعد مرور 6 أيام من الحرب، مشيرا إلى أنه مع بداية اليوم السابع للحرب تغير المسار من الجانب الايراني.

وأوضح عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الهجوم الايراني الصاروخي كان يبدأ ليلا بينما اليوم بدأ القصف الصاروخي في الصبح، لافتا إلى أن الرشقات الصاروخية الايرانية عددها يقل عن بداية الحرب مع وصول الصواريخ بشكل أكبر، مؤكدا أن دقة الاهداف أصبحت أكثر دقة من الأيام الأولى.

المرشد الاعلى الايراني

وأشار شريف عامر، إلى أن اسرائيل رغم صوتها الذي يخفي الخسائر وظهور رئيس الوزراء نتنياهو ويهدد بفكرة أن المرشد الاعلى الايراني هو مستهدف ومُهدد بعد استهداف مستشفى في مدينة حيفا الاسرائيلية إلا أن داخل الاعلام الاسرائيلي في نوع اعلان للعالم أنهم يتعرضوا لخسائر ومعرضين لخطر كبير.