شريف عامر: جريمة جديدة تشهدها غزة خلال آخر 24 تمثلت في استشهاد 100 روح لمواطنين فلسطينيين

أكد الإعلامي شرف عامر، أن هناك جريمة جديدة تشهدها غزة خلال آخر 24 تمثلت في استشهاد 100 روح لمواطنين فلسطينيين لم يفعوا شيء سوى البحث عن الغذاء، قائلا: "في 100 روح فلسطيني استشهدوا ولا تقدر تقول عليهم قريبين من حماس أو غيره ومفيش تبرير لقتلهم".

وأضاف شريف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن المواطنين الفلسطينيين الذين استهدفهم الاحتلال كانوا يقفون في طوابير للحصول على غذاء، مؤكدا أن الوضع في المنطقة شديد الصعوبة بعد أيضا حرب بين إيران وإسرائيل دارت على مدار أكثر من 12 يوما.

وهاجم شريف عامر، ما يحدث في غزة قائلا: "الوصف لما يحدث في قطاع غزة كلام عابث لو جمعنا كل الأفلام العالمية الدرامية اللي كانت بتصور المذابح الغير انسانية في مشاهد لا تقارن بالوضع الانساني في قطاع غزة واسرائيل قالت هتوقف المساعدات لحد ما تشوف طريقة أمنية أفضل".