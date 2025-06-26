أمجد الشوا: غزة تمر حالياً بأسوأ كارثة إنسانية منذ قرون

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على خلق الفوضى في قطاع غزة، من خلال استهداف منظمات العمل الأهلي ومحاولة تفكيكها لصالح جهات دولية، على رأسها منظمة العمل الأمريكية التي تشهد بدورها تجاوزات خطيرة، بينها حوادث قتل يومية في مراكز التوزيع.

وأضاف الشوا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن طفلا استشهد قبل ساعتين فقط نتيجة سوء التغذية، مشيراً إلى أن أكثر من 70 طفلاً في القطاع معرضون لخطر الموت لنفس السبب، نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تمنع وصول المساعدات الغذائية والطبية.

وأوضح أن غزة تمر حالياً بأسوأ كارثة إنسانية منذ قرون، لافتاً إلى أن الاحتلال لم يسمح بدخول الوقود إلى القطاع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية وانهيار المنظومة الصحية.

و أشار إلى أن آلاف المواطنين يعيشون في خيام ضيقة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وسط صمت دولي غير مبرر تجاه الجرائم والانتهاكات المستمرة.