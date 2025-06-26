عائلات المحتجزين الإسرائيليين: المظاهرات ستستأنف هذا الأسبوع من أجل إبرام صفقة بشأن غزة

أكدت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنه ينبغي ألا يقتل أي جندي لإعادة المحتجزين ولدينا خيار آخر هو إبرام صفقة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: المظاهرات ستستأنف هذا الأسبوع في كل أنحاء إسرائيل من أجل إبرام صفقة بشان غزة .



وفي وقت سابق، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن إسرائيل ترفض إدخال المساعدات لقطاع غزة.



وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين:" الفلسطينيون يواجهون إما القصف أو الموت جوعا".

وأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين : الفلسطينيون يموتون وهم يحاولون الوصول للغذاء، ولا يوجد مكان آمن في غزة والوضع في القطاع لا يطاق".