مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين: إسرائيل ترفض إدخال المساعدات لغزة

أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، أن إسرائيل ترفض إدخال المساعدات لقطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين:" الفلسطينيون يواجهون إما القصف أو الموت جوعا".

وأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين : الفلسطينيون يموتون وهم يحاولون الوصول للغذاء، ولا يوجد مكان آمن في غزة والوضع في القطاع لا يطاق".

وتابع مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين:" الفلسطينيون يموتون إما جوعا أو مرضا أو بطلقات جيش الاحتلال".

واكمل مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين: البنية التحتية في غزة مدمرة تماما، والمحاكم الدولية على علم بمسؤولية نتنياهو عما يحدث في غزة".