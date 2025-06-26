مسئول أممي: المحاكم الدولية على علم بانتهاكات نتنياهو في غزة

أكد أجيث سانجاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، أنه لا يوجد أي شك في أن هناك خرقا فيما يخص الحقوق الإنسانية في العالم، والذي يحدث نصب أعيننا أمر غير مسبوق بمعنى الكلمة، فهناك منع صارخ لدخول المساعدات الإنسانية لمن يموتون جوعا، والأمم المتحدة وكل مؤسسات حقوق الإنسان تدعو الجميع إلى التعاون من أجل دخولها، ولكن الإسرائيليون يمنعون ذلك، وهذا أمر لم نشهده من قبل".

وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية ”، إن المحاكم الدولية لها اختصاصات معينة، كما أنها على علم بمسؤولية نتنياهو عما يحدث في غزة، ولكن، الدول الأعضاء لها مهماتها أيضا، فالأعضاء عليهم أن يبذلون كل الجهود، فهناك جناح غربي له كلمته".



وأضاف "سانجاي"، ": "كل هؤلاء عليهم أن يضغطوا بشكل كبير حتى تتحقق العدالة، ودون أن يقف العالم يدا واحدة لن يحدث شيء".



وحول ما إذا كان رفع تقارير معينة للأمم المتحدة خاصة بالإبادة الجماعية عبر توصيف ما يحدث على أرض قطاع غزة، قال: "رفعنا تقارير كثيرة، وهناك الكثير من مقاطع الفيديو والمصادر التي تم رفعها، وهناك وسائل إعلام تصوغ وتوضح كل شيء، والأمر لا يحتاج إلى أي إثبات".



وواصل: "قدمنا تلك التقارير للجنة العامة وأمام الجهات المختصة، وهناك تحقيقات سارية، وسنستمر في فعل ذلك ولن نتوقف أبدا".



