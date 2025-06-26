الغرف التجارية: ضرورة قيام الدولة بدورها في صيانة شبكات الكهرباء وتطويرها

أيد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، قرار ترشيد استهلاك الكهرباء وتوقيتات غلق المحلات، مشددًا على ضرورة تفاعل السوق التجاري مع هذه القرارات كونه واقعًا يجب تقبله، مؤكدًا أن الغرف التجارية تقوم بدورها التوعوي والإرشادي للتجار لفتح أبوابهم مبكرًا والالتزام بالمواعيد الجديدة.

ودعا "بشاي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، على قناة "الشمس"، إلى ضرورة أن تقوم الدولة بدورها في الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء وتطويرها، وتقديم قروض ميسرة للمصانع والأفراد للتحول إلى الطاقة الشمسية، واستغلال الطاقات المتجددة في المباني الحكومية والمستشفيات والجامعات، فضلًا عن تشجيع التجارة الإلكترونية كبديل للتسوق التقليدي، وتغيير أنظمة التكييف والإضاءة في المحلات والمتاجر إلى أنظمة عالية الكفاءة.

وتابع قائلا : أن التعاون بين الدولة والمواطن وقطاع الأعمال السبيل الوحيد لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والتنمية.

https://youtu.be/xBoyJWgObnw?si=hhqyZ7kL_gQXP86b