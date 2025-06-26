لوقف حرب غزة .. اعتقال 4 محتجين في مظاهرة مناهضة لحكومة نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم، أربعة متظاهرين على الأقل خلال مظاهرة مناهضة للحكومة نظمت على طريق بيجن في تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة وإنهاء الحرب الدائرة.

ووفقًا لمجموعة "جبهة الدعم القانوني للمعتقلين في الاحتجاجات"، التي تقدم خدمات قانونية مجانية، تم اقتياد ثلاثة من المحتجين إلى مركز شرطة "ليف تل أبيب"، بينما نقل متظاهر رابع إلى مركز آخر بعد احتجازه داخل سيارة للشرطة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الاعتقالات تمت على خلفية قيام المتظاهرين بقطع حركة المرور على طريق "نمير"، أحد الطرق الحيوية المؤدية إلى شارع بيجن وسط المدينة.

وجاءت المظاهرة بعد مسيرة انطلقت من ساحة رابين الشهيرة، وتوجهت إلى محيط مقر قيادة الجيش الإسرائيلي (الكرياه). وقادت المسيرة مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين، اللواتي يطالبن بوقف الحرب في غزة وعودة الأسرى.