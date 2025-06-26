الجثمان في القاهرة .. وفاة طيار سعودي أثناء رحلته من جدة إلى لندن

نعت الخطوط الجوية السعودية مدير المقصورة بها الطيار محسن بن سعيد الزهراني ، والذي وافته المنية أثناء تأدية عمله على رحلة رقم SV119 المتجهة من جدة إلى لندن إثر ظرف صحي مفاجئ ، مشيرة الي ان زملاء الفقيد حاولوا - ومن لديهم تصاريح طبية علي متن الرحلة - مساعدته إلا أن المنية قد سبقت وصول الطائرة إلي مطار القاهرة .

وقال البيان السعودي : لقد كان الفقيد نموذجا يحتذي به في التفاني والإنضباط ومحل تقدير كبير من زملائه لما تحلي به من أخلاق رفيعة ومهنية عالية ، وكان من الكفاءات التي نفاخر بها في الخطوط السعودية ونعمل في الوقت الراهن بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة علي إستكمال الإجراءات اللازمة .

وأضافت الخطوط الجوية السعودية : كما نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لطاقم الرحلة الذي تحلي بدرجة عالية من الشجاعة والإحترافية وتمكن من إستكمال الرحلة بأقصي درجات المسؤولية في ظل ظروف استثنائية . كما نثمن تفهم ضيوفنا الكرام وتعاونهم الإيجابي مع الطاقم خلال هذا الظرف المؤلم .

وختمت الخطوط الجوية السعودية بيانها بالقول " كما نتقدم بأصدق مشاعر العزاء والمواساة الي أسرة الراحل وإلي جميع زملائه مؤكدين إلتزامنا التام بتقديم الدعم الكال لعائلته ولجميع من تأثر بهذا المصاب الجلل.