في بلاغها ضد السقا.. صرف الإعلامية مها الصغير من سراي النيابة بعد سماع أقوالها

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية مها الصغير في البلاغ المقدم منها ضد طليقها الفنان أحمد السقا، وذلك بعد تحريرها محضرًا بقسم شرطة أكتوبر أول.

واتهمت الإعلامية مها الصغير، الفنان أحمد السقا بالتعدي عليها.

وعقب الاستماع الى أقوالها قررت جهات التحقيق صرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، يفيد بتلقي بلاغ من الإعلامية مها الصغير تتهم فيه طليقها بالتعدي عليها.

وأكدت مصادر أن التحريات الأولية تشمل مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على مدى صحة الاتهامات، خاصة في ظل تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرض مقدمة البلاغ للضرب والسب.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.