فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة البلاغ المقدم من الإعلامية مها الصغير ضد طليقها الفنان أحمد السقا، وذلك بعد تحريرها محضرًا بقسم شرطة أكتوبر أول.

مها الصغير تحرر محضرا ضد أحمد السقا

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، يفيد بتلقي بلاغ من الإعلامية مها الصغير تتهم فيه طليقها بالتعدي عليها.

وأكدت مصادر أن التحريات الأولية تشمل مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، للوقوف على مدى صحة الاتهامات، خاصة في ظل تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرض مقدمة البلاغ للضرب والسب.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق.