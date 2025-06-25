بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. العقارب والطريشة القاتلة تلدغ 4 أشخاص بمزارع في الوادي الجديد

تعرض 4 أشخاص، للدغات العقارب السامة والطريشة القاتلة، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة بمراكز محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب وثعابين لمستشفيات مركزي الخارجة والفرافرة.

تبين تعرض كل من يوسف عفيفي عبدالله، 25 عاما، ومقيم بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، أحمد عرفة عبد السيد، 20 عامًا، ومقيم محافظة قنا، للدغات عقارب سامة بمزرعة بمنطقة أبو منقار الحدودية بمركز الفرافرة، وتعرض محمد محمود محمد، 20 عامًا، ومقيم مركز الخارجة للدغة ثعبان الطريشة بقرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، وتعرض أيمن محمد محمود، 35 عامًا ومقيم بقرية أبو هريرة بمركز الفرافرة للدغة عقرب سام بمزرعة بذات القرية.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي والفرافرة المركزي وحقنهم بمصل الثعبان والعقرب ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.