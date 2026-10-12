مصرع سائقين مصريين وإصابة ثالث في إطلاق نار بالخرطوم.. والخارجية تتحرك لنقل الجثمانين إلى الوطن

تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، باهتمام بالغ، الحادث المؤسف الذي وقع بمدينة الخرطوم؛ بعد قيام أحد المسلحين بإطلاق النار على عدد من سائقي الشاحنات المصريين، حيث لقي سائقان مصرعهما، فيما أصيب آخر.

وكلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، السفير المصري، بسرعة التواصل مع السلطات السودانية؛ للوقوف على ملابسات الحادث، والاطمئنان على المواطن المصاب، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لنقل المتوفيين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير المصري في السودان ياسر سرور، أجرى اتصالات فورية مع السلطات السودانية، والتي أفادت بتمكنها من إلقاء القبض على مرتكب الجريمة.

كما التقى السفير المصري بـ"والي الخرطوم"، الذي حضر خصيصا لتقديم واجب العزاء، والاطمئنان على صحة المواطن المصاب، حيث أكد الطاقم الطبي الذي يباشر علاجه أنه يحتاج عملية جراحية عاجلة.