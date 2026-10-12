وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان عمق العلاقات الثنائية واستمرار التشاور في القضايا المشتركة

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ومحيي الدين سالم وزير خارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق اليوم.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أكّدا خلال الاتصال على عمق العلاقات المصرية السودانية والوشائج التاريخية التي تربط بين شعبي وادي النيل الشقيقين. واتفقا على أهمية مواصلة العمل على المزيد من تطوير العلاقات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي و الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان موخراً في مدينة العلمين.

وأضاف المتحدث، أن الوزيرين شددا على الاهتمام المتبادل، على أعلى مستوى في البلدين، بتعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

كما اتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين، وشددا على علاقات الاحترام المتبادل التي تجمع بين البلدين الشقيقين بما في ذلك احترام سيادة كل دولة ووحدة وسلامة أراضيها وحدودها.

كما تناول الوزيران سبل تنفيذ مخرجات قمة العلمين الرباعية التشاورية التي ضمت قادة كل من مصر والسودان واريتريا والصومال.