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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 – 10 - 2026 والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف البطولات والمسابقات، وسط اهتمام كبير بمتابعة أبرز الفرق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب منافسات الدوري المصري.

وتتصدر قائمة مباريات اليوم مواجهة جالاتا سراي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية، كما تشهد البطولة مواجهات قوية أخرى، أبرزها آرسنال أمام ليل، وأتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان أمام كلوب بروج.

وعلى الصعيد المحلي، تتواصل منافسات الدوري المصري بإقامة أربع مباريات مهمة، حيث يلتقي أبو قير للأسمدة مع بترول أسيوط، ويواجه البنك الأهلي نظيره طلائع الجيش، فيما يصطدم الاتحاد بالجونة، ويلتقي بتروجيت مع وادي دجلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا إقامة عدد من المباريات المهمة على مدار اليوم، وجاءت المواعيد والقنوات الناقلة وفقًا للبيانات الواردة كالتالي:

* لانس ضد سبورتنج لشبونة: الساعة 7:45 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 3.
* صباح ضد سلافيا براج: الساعة 7:45 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.
* آرسنال ضد ليل: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 4.
* أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 5.
* جالاتا سراي ضد برشلونة: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 1.
* إنتر ميلان ضد كلوب بروج: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 6.
* لايبزيج ضد آيندهوفن: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.
* فايكينج ضد بايرن ميونخ: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 7.
* فياريال ضد نابولي: الساعة 10 مساءً، عبر قناة بي إن سبورتس 8.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة في منافسات الدوري المصري بإقامة أربع مواجهات موزعة على فترتين، حيث تنطلق مباراتان في الخامسة مساءً، بينما تقام مباراتان أخريان في الثامنة مساءً.

وجاءت مواعيد المباريات والقنوات الناقلة كالتالي:

* أبو قير للأسمدة ضد بترول أسيوط: الساعة 5 مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.
* البنك الأهلي ضد طلائع الجيش: الساعة 5 مساءً، عبر قناة أون سبورت بلس.
* الاتحاد ضد الجونة: الساعة 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت.
* بتروجيت ضد وادي دجلة: الساعة 8 مساءً، عبر قناة أون سبورت ماكس.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري واسع، في ظل تعدد المواجهات بين الأندية الأوروبية الكبرى، بالتزامن مع استمرار المنافسة في الدوري المصري، ما يمنح عشاق كرة القدم فرصة لمتابعة يوم حافل بالمباريات

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