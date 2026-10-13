آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية ..22 أكتوبر

أعلنت المدارس لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 ، أن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية هو 22 أكتوبر الجاري .

المطلوب لـ استمارة الشهادة الإعدادية 2027

طباعة استمارة الشهادة الإعدادية 2027 الإلكترونية من موقع الوزارة خلال الفترة من 1/10/2026 حتى 22/10/2026.

عدد 6 صور شخصية للطالب مقاس 4×6، ويكتب عليها اسم الطالب

صورة شهادة الميلاد كمبيوتر

ايصال سداد المصروفات الدراسية حكومي / رسمي لغات *إيصال سداد رسم الامتحان وقيمتة 158جنيهً

ايصال سداد رسم استمارة النجاح ( الشهادة الكرتونية ) وقيمتها 100 جنيه

طابع صندوق دعم المشروعات فئة 10 جنيهات.

حافظة بلاستيكية.

صورتان من بطاقة ولي الأمر، مع كتابة رقم التليفون عليهما.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027

جدير بالذكر أنه قد ظهر الآن رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ليتمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بمختلف محافظات الجمهورية من تسجيل بيانات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2027

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2027 الآن من الدخول عليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

البريد الإلكتروني الموحد

وقبل الدخول على رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لابد أولاً أن يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط التالي:

https://office365.emis.gov.eg/

وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس عبر فيس بوك ، أن هناك ايصالات يجب على الطلاب تقديمها ضمن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 ، وهي : أصل إيصال سداد رسوم امتحان الشهادة الإعدادية (بقيمة ١٥٨ جنيهًا) مع صورتين منه ، وأصل إيصال سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي مع صورتين منه.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب سداد الرسوم المقررة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2027 من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع الوزارة. ومن أبرزها البريد المصري - فوري ، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات المالية المنظمة.