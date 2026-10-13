كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

حرصت الإعلامية دعاء فاروق على زيارة الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل داخل المستشفى، في أول ظهور له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وطمأن الشيخ جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى قريبًا.

ونشرت دعاء فاروق مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت خلاله برفقة الشيخ أشرف الفيل داخل المستشفى، وحرصت على الاطمئنان عليه، قائلة: «كده الناس تتخض عليك يا فضيلة الشيخ».

ورد الشيخ أشرف الفيل عليها قائلًا: «حقكم عليا، أنا بخير الحمد لله، وبشكر أختي دعاء على الزيارة، وإن شاء الله أرجع لكم قريب، الدكتور طمني وقال لي احتمال أخرج بكرة، وإن شاء الله لو خرجت يوم الثلاثاء هكون معاكم في القناة».

دعاء فاروق تكشف ردود فعل الجمهور على مرض أشرف الفيل

وتحدثت الإعلامية دعاء فاروق عن حالة القلق التي انتابتها بعد تلقيها العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية للاطمئنان على الحالة الصحية للشيخ أشرف الفيل، قائلة إنها فوجئت بسيل من الرسائل التي تطالبها بطمأنة الجمهور عليه.

ومن جانبه، أشار الشيخ أشرف الفيل إلى خطورة الأزمة الصحية التي تعرض لها، موضحًا أن الأطباء أخبروه بأن الأمر كان خطيرًا، وقال: «الدكتور قال لهم: أنتوا لحقتوني، الموضوع كان خطير، وإلا كانوا هيصلوا عليا».

وردت دعاء فاروق عليه قائلة: «لا، بعد الشر عليك»، فيما طلبت من الجمهور الدعاء له بالشفاء، مؤكدا أنه يستبشر خيرًا بدعوات محبيه ومتابعيه.

دعوات بالشفاء للشيخ أشرف الفيل

وكانت الصفحة الرسمية للشيخ أشرف الفيل على موقع «فيسبوك» قد دعت متابعيه إلى المشاركة في جلسة لقراءة سورة البقرة بنية شفائه من الوعكة الصحية المفاجئة التي تعرض لها، مطالبة الجميع بالإكثار من الدعاء له حتى يتجاوز أزمته الصحية ويغادر المستشفى بسلام.

وأثار خبر تعرض الشيخ أشرف الفيل لوعكة صحية حالة من القلق بين محبيه ومتابعيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل، وسط أمنيات بعودته قريبًا إلى جمهوره واستئناف ظهوره الإعلامي.