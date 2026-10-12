نقل الشيخ أشرف الفيل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض الداعية الإسلامي الشيخ أشرف الفيل لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وهو ما أثار حالة من القلق بين متابعيه ومحبيه، الذين حرصوا على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي هذا السياق، نشرت الصفحة الرسمية للشيخ أشرف الفيل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا دعت خلاله متابعيه إلى المشاركة في جلسة لقراءة سورة البقرة، بنية شفائه من الوعكة الصحية التي تعرض لها ودخل على إثرها المستشفى.

وجاء في المنشور: «يدعوكم فضيلة الشيخ أشرف الفيل إلى جلسة اليوم لقراءة سورة البقرة بنية شفائه من وعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى المستشفى، ويطلب منكم الدعاء له كثيرا، وسنواليكم بأخباره تباعا حتى يخرج بسلامة الله».

وتفاعل عدد من متابعي الشيخ أشرف الفيل مع نبأ تعرضه لوعكة صحية، معربين عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل والعودة إلى منزله طالما، فيما يترقب محبوه صدور أي تحديثات جديدة بشأن حالته الصحية، في ظل عدم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الأزمة التي تعرض لها حتى الآن.