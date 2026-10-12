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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يبحث مع لجنة العلاقات الخارجية بـ"الشيوخ التايلاندي" تعزيز التعاون

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التايلاندي نيرات يوباكدي وبحضور أعضاء اللجنة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك خاصة على الصعيدين البرلماني والاقتصادي.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي عُقد في إطار زيارة وزير الخارجية إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير ، عن تقديره لهذا اللقاء، الذي يأتي امتدادا للزيارة الناجحة التي قام بها رئيس اللجنة على رأس وفد برلماني تايلاندي إلى مصر في فبراير 2026، وما شهدته من مباحثات ثنائية مثمرة عكست حرص الجانبين على تعزيز التعاون البرلماني وتكثيف تبادل الزيارات بين ممثلي المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

وأكد الحرص على مواصلة تطوير التعاون البرلماني من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين غرفتي البرلمان في البلدين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجالين التشريعي والبرلماني.

وشدد على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيدا بتوقيع مذكرة التفاهم في ديسمبر 2024 لتدشين لجنة تجارية مشتركة ووضع خطة عمل للتعاون الاقتصادي.

وأوضح ضرورة تفعيل هذه الآليات والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة؛ بما يعزز دور تايلاند كبوابة للمنتجات والاستثمارات المصرية إلى أسواق الآسيان، ومصر كبوابة للشركات التايلاندية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية.

كما رحب الدكتور بدر عبدالعاطي بالتوجه التايلاندي نحو تعزيز العلاقات والحضور في القارة الإفريقية، معربا عن التطلع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود.

ودعا الجانب التايلاندي للاستفادة من الدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به مصر في إفريقيا لدعم التواصل بين الجانبين وتوسيع آفاق التعاون التايلاندي الإفريقي؛ بما يفتح مجالات جديدة للشراكة ويعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الأولوية المشتركة.

من جانبه.. أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره للتعاون الثقافي والتعليمي القائم بين البلدين، مثمنا دور البعثات الأزهرية في هذا الإطار، مؤكدًا التطلع لتوسيع آفاق التبادل التعليمي والأكاديمي بين الجامعات المصرية والتايلاندية، خاصة في التخصصات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية لجنة العلاقات الخارجية الشيوخ التايلاندي

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