عملتلي سحر.. عامل يشعل النيران في زوجة عمه ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على عامل حاول التخلص من زوجة عمه، في بولاق الدكرور، لاعتقاده بتورطها في إيذاءه بأعمال السحر، وألقى عليها مادة سريعة الاشتعال، مما أسفر عن إصابتهما، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عامل يشعل النيران في زوجة عمه ببولاق الدكرور

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل سيدة وعامل إلى المستشفى، مصابين بحروق في بولاق الدكرور.

بإجراء التحريات تبين أن العامل المصاب شك في زوجة عمه بالتسبب في إيذاءه بأعمال سحر مما دفعه لإلقاء مادة سريعة الاشتعال عليها واشعال النيران بها أسفرت عن إصابتها، وإصابته.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.