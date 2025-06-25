تسمم طفلين شقيقين تناولا شاورما فاسدة بالوادي الجديد

أصيب طفلان، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناول وجبات لحوم جاهزة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد



تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين شقيقين مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصص.

وتبين إصابة كل من "عمرو.م.ص"، 6 أعوام، وشقيقه "إياد.م.ص"، عامان، ومقيمان بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة من " الشاورما" الفاسدة.

جرى نقل الطفلين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.