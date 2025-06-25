قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صن داونز يتعادل مع فلومينينسي ويودّع كأس العالم للأندية
بوروسيا دورتموند يفوز على أولسان ويتأهل لثمن نهائي مونديال الأندية
أسعار الذهب اليوم الخميس 26 يونيو 2025
ما هو Perplexity؟.. محرك بحث يقتحم ساحة الكبار ويشعل سباق الذكاء الاصطناعي
أخبار التوك شو| كيف تعاملت الحكومة المصرية بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية؟.. رئيس الوزراء يوضح.. أحمد موسى عن شائعات القبض على أحد أعضاء النيابة وضباط شرطة أخبار مزيفة
غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع
ضياء رشوان: الحرب الإيرانية الإسرائيلية أفشلت مخطط نتنياهو للشرق الأوسط
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع نسب الرطوبة وتحذر من التعرض للشمس
ياسمين عز تكشف عن سبب غريب وراء خسارة الأهلي في المونديال.. شاهد
بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
إيران.. اعتقال 700 متهم بالتجسس وإعدام 3 عملاء لإسرائيل
فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تسمم طفلين شقيقين تناولا شاورما فاسدة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

 أصيب طفلان، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناول وجبات لحوم جاهزة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد


تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين شقيقين مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصص. 

وتبين إصابة كل من "عمرو.م.ص"، 6 أعوام، وشقيقه "إياد.م.ص"، عامان، ومقيمان بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بحالة تسمم غذائي إثر تناول وجبة من " الشاورما" الفاسدة.

جرى نقل الطفلين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تسمم مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

5 % زيادة على المرتب رسميًا.. الحكومة تعلن مفاجأة لملايين الموظفين

الرئيسان السيسي

الرئيس السيسي يقرر زيادة المعاشات 15% اعتبارًا من أول يوليو 2025

مجلس الوزراء

تعديل في قانون التأمينات والمعاشات.. الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة

تأشيرة الزيارة السعودية

شروط إصدار تأشيرة الزيارة للسعودية 2025

طارق النبراوي نقيب المهندسين

غضب عارم ضد النقيب.. المهندسين تقرر منح عضويتها للحاصلين على دبلوم صنايع

أرشيفية

بسبب رسوبه ومرض شقيقته.. طالب طب يقفز من الطابق الـ 11 في المعادي

أحمد حسام ميدو

بينهم نجل ميدو.. كواليس اصطحاب 3 قُصّر إلى قسم الشرطة بسبب المرسيدس

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترشيحاتنا

خلال المعرض

كويكا الكورية وبني سويف التكنولوجية تنظمان معرضا لتوظيف خريجي عام 2025 ومشاريع التخرج

أرشيفية

جهاز تنمية المشروعات يفتتح غدا معرض صنع في دمياط لدعم مشروعات الأثاث

كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

هيرميس تنجح في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية للرعاية الصحية» بقيمة 500 مليون دولار

بالصور

بدون أجهزة ولا جلسات.. اعرفي أسهل طريقة لشد الخدود المترهلة والتجاعيد

الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد
الخدود المترهلة والتجاعيد

مشروب صحى.. طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة

طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .
طريقة عمل سموزى بالتمر و القرفة .

يهدد عرش صلاح.. انتقادات لإدارة ليفربول بسبب صفقة فريمبونج

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

هذه المشروبات نتناولها يوميا وتسبب الفشل الكلوي.. تفاصيل

الفشل الكلوى
الفشل الكلوى
الفشل الكلوى

فيديو

شيرين عبد الوهاب

مهرجان موازين.. بوابة شيرين عبد الوهاب للعودة إلى الساحة من جديد

مانويل جوزيه

لم أكن لأكمل 3 شهور مع الأهلي.. مانويل جوزيه يعترف: كنت أنوي الهرب

الفنان إدوارد

إدوارد: المخرج محمد سامي استفزني في مسلسل إش إش| فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المنطقة الجنوبية العسكرية تطلق المرحلة الأولى من حملة بشرة خير لدعم الأسر الأولى بالرعاية‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد