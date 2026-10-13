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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

نظر محاكمة 115 متهمًا في قضية خلية المجموعات المسلحة.. اليوم

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، جلسة محاكمة 115 متهمًا في القضية رقم 5490 لسنة 2024 جنايات قسم قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا باسم خلية المجموعات المسلحة.

تفاصيل أمر الإحالة 

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى التاسع تهم تولي قيادة جماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت إلى المتهمين من العاشر حتى المتهم رقم 115 تهمة الانضمام إلى الكيانات المسلحة محل الاتهام، مع العلم بأغراضها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام عدد من المتهمين بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، من خلال توفير الأموال والمعلومات والموارد للكيانات المسلحة، فضلًا عن اتهامات بتوفير الأسلحة والذخائر والمفرقعات والأدوات المستخدمة في تصنيعها، ونقلها وإخفائها في مقار مختلفة.

وأشار أمر الإحالة إلى اتهام بعض المتهمين باستخدام شبكة المعلومات الدولية لتبادل المعلومات وإصدار التكليفات المتعلقة بالأنشطة الإرهابية وتحركات العناصر المرتبطة بها.

كما واجه المتهمين اتهامات بتلقي تدريبات على تصنيع الأسلحة التقليدية واستخدامها، إلى جانب وسائل الاتصال الإلكترونية والأساليب التقنية، فضلًا عن تلقي دورات لتعلم تصنيع المواد المفرقعة واستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت.

المستشار وجدي عبد المنعم خلية المجموعات المسلحة محاكمة 115 متهمًا

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