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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استكمال محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش مدينة نصر.. اليوم

المستشار وجدي عبدالمنعم
المستشار وجدي عبدالمنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم،  محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 5091 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ «خلية داعش مدينة نصر».

تفاصيل أمر الإحالة 
 

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى، المعروفة بـ «أم يحيى»، أسست عام 2013 خلية إرهابية، بهدف استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهمة بالسعي إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالسلام الاجتماعي، فضلًا عن الترويج لارتكاب جرائم إرهابية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى التاسع تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما شملت الاتهامات الموجهة إلى جميع المتهمين تمويل الإرهاب.

المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 9 متهمين خلية داعش مدينة نصر

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