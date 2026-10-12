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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مغادرة أحمد الحداد قسم التجمع الخامس عقب إخلاء سبيله على ذمة قضية صبري نخنوخ

أحمد الحداد
أحمد الحداد

غادر رجل الأعمال أحمد الحداد قسم شرطة التجمع الخامس، عقب تنفيذ قرار إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات في القضية المتهم فيها باستعراض القوة والبلطجة، والمتعلقة بواقعة صبري نخنوخ.
 

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، اخلاء سبيل المتهم الثامن زوج فنانة شهيرة والتاسع في قضية صبري نخنوخ باقتحام معرض سيارات التجمع.

تقدم دفاع رجل الأعمال صبري نخنوخ، بادعاء مدني بمبلغ مليون جنيه ضد صاحب معرض السيارات بالتجمع الخامس، متهمًا إياه بالتزوير على خلفية واقعة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة «DVR»، وذلك خلال نظر محاكمة نخنوخ وآخرين أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة.

وتتعلق الواقعة بجهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بمعرض السيارات، والذي أثار جدلًا خلال جلسات المحاكمة، بعدما قدم دفاع أحد المتهمين تسجيل مكالمة هاتفية قال إنه يتضمن تفاصيل بشأن ملابسات التحفظ على الجهاز وتسليمه إلى رجال المباحث، قبل إحالته إلى النيابة العامة.
ويأتي الادعاء المدني في إطار دفاع صبري نخنوخ عن نفسه في القضية المتهم فيها وآخرون باستعراض القوة والبلطجة، فيما تواصل المحكمة نظر القضية والاستماع إلى أطرافها.
كما استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى تسجيل مكالمة هاتفية جمعت أحمد.ح. زوج فنانة شهيرة، وصديقه، بشأن واقعة التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاص بمعرض سيارات في التجمع الخامس، وذلك خلال نظر محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في القضية.


وقدم دفاع زوج الفنانة التسجيل الصوتي أمام المحكمة، موضحًا أنه يتضمن حديثًا دار بين المتهم وصديقه ليلة الواقعة، ويتعلق بملابسات التحفظ على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

الحداد فنانة شهيرة صبري صبري نخنوخ

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