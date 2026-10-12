إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال لهذا السبب

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب تواصل مع معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، وكرر اعتذاره عن واقعة الاحتفال بالهدف الثاني الذي سجله الجزائري منصف بقرار في شباك الفريق الأبيض.

إمام عاشور يكرر اعتذاره لـ معتمد جمال

وأوضح المصدر أن اعتذار إمام عاشور جاء بسبب احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الثاني أمام دكة بدلاء الزمالك، في لقطة أثارت جدلًا خلال مواجهة القمة، قبل أن يبتعد لاعبو الفريق الأحمر عن الدكة بشكل كامل.

وأشار المصدر إلى أن إمام عاشور حرص على تجديد اعتذاره لمعتمد جمال، في ظل ما صاحب الواقعة من ردود فعل، ورغبته في احتواء الموقف بعد نهاية المواجهة بين الفريقين.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد هاني الهدف الأول للأهلي، قبل أن يضيف الجزائري منصف بقرار الهدف الثاني، ليحسم الفريق الأحمر مواجهة القمة لصالحه ويحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري.