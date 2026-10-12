هان: إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية يمثل تقدما كبيرا بمسار التعاون التعليمي

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية فلوريان هان، إنّ تعلم اللغة الألمانية يمثل مفتاحًا مهمًا أمام المصريين الراغبين في العمل بألمانيا.

وأشاد بخريجي وخريجات الجامعة الألمانية بالقاهرة لعام 2026، الذين حضر حفل تخرجهم وألقى كلمة خلاله، معربًا عن إعجابه بالشباب الذين أنهوا دراستهم واكتسبوا مهارات اللغة الألمانية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعاون بين مصر وألمانيا لا يقتصر على انتقال العمالة المصرية إلى ألمانيا، بل يشمل أيضًا تبادل العلوم والخبرات، بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين.

وأكد أن التعاون الأكاديمي المتميز الذي تمثله الجامعة الألمانية بالقاهرة، يوفر فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين.

وأشار هان إلى أهمية المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، مؤكدًا أن تنفيذ المبادرة سيمثل تقدمًا كبيرًا في مسار التعاون التعليمي بين البلدين، ويسهم في تعزيز الروابط المصرية الألمانية وتهيئة مزيد من الفرص أمام الأجيال الجديدة للاستفادة من الخبرات التعليمية واللغوية الألمانية.